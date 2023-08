Niger, in migliaia in piazza a sostegno del regime militare

In Niger diverse migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare a sostegno dei soldati che hanno preso il potere il 26 luglio.

E' successo a Niamey, dove i manifestanti hanno esposto slogan contro la Francia e la Comunità degli Stati dell'Africa occidentale per le sanzioni imposte. L'Ecowas, invece, da canto suo ha minacciato di usare la forza se il deposto presidente Mohamed Bazoum non dovesse essere reintegrato.