Niger, gli Stati Uniti ordinano al personale non d'emergenza di lasciare il Paese

Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato ai dipendenti governativi non addetti alle emergenze di lasciare il Niger, dopo un attacco all'aeroporto di Niamey rivendicato dal gruppo jihadista dello Stato Islamico. Il dipartimento "ha ordinato ai dipendenti governativi non addetti alle emergenze e ai loro familiari di lasciare il Niger a causa di rischi per la sicurezza", ha affermato.