Niger, la Germania: "Siamo favorevoli alle sanzioni Ue contro i golpisti"

Berlino è favorevole a sanzioni europee contro i golpisti in Niger.

Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock. "La Germania sostiene gli sforzi regionali per risolvere la crisi in Niger. Il nostro obiettivo è di ripristinare l'ordine costituzionale", ha scritto in un messaggio su X (ex Twitter). "Dopo aver sospeso la cooperazione nello sviluppo e nella sicurezza, siamo a favore di sanzioni Ue contro i leader del golpe come prossimo passo", ha aggiunto.