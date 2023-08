Niger, Ecowas: "Pronti a intervenire appena dato l'ordine"

In Niger la forza dell'Ecowas è "pronta a intervenire" non appena "verrà dato l'ordine" anche se già per sabato è "possibile" una sua missione diplomatica a Niamey.

E' quanto ha annunciato una fonte ufficiale ad Accra al termine dei due giorni di riunione straordinaria del Comitato dei capi di Stato maggiore della Difesa (Ccdc) della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale svoltasi nella capitale del Ghana. L'incontro era volto a finalizzare i piani per il dispiegamento di una 'Standby Force' in Niger, dove militari golpisti a luglio hanno deposto il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum.