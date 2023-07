Niger, Crosetto: "Un intervento Ue avrebbe effetti deflagranti"

In Niger "un intervento europeo per andare a incidere in una cosa interna rischierebbe di avere effetti deflagranti".

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Si cammina sulle uova e ogni atto bisogna valutarlo tre volte per quello che può essere l'effetto e per evitare che diventi una guerra sanguinosa", ha aggiunto. Secondo Crosetto questo "il momento di ragionare" dal momento che "la situazione è recuperabile senza interventi troppo duri".