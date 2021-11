Niger, convoglio francese forza blocco manifestanti: 2 morti e 18 feriti

Un convoglio militare francese diretto in Mali è rimasto coinvolto in disordini attraversando una città in Niger dopo che era stato già trattenuto, e ritardato di oltre una settimana, a causa delle proteste in corso in Burkina Faso. Il governo locale riferisce di due morti e 18 feriti. Proprio nel tentativo di superare, da parte dei soldati, il blocco dei manifestanti sarebbero esplose le violenze che hanno portato alla morte di due persone.