Niger, manifestanti assaltano l'ambasciata francese: slogan pro Putin e contro Parigi

Dopo aver tentato, inutilmente, di calmare gli animi, i militari hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, sostenitori dei golpisti che hanno rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum.

Parigi: reagiremo in caso di attacco ai francesi

Immediata la reazione di Parigi. Il presidente Emmanuel Macron "non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi" in Niger e la Francia risponderà "subito e in modo inflessibile" in caso di attacco ai suoi connazionali.