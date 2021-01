Niger, 100 civili trucidati dai jihadisti in due villaggi

-afp

Almeno 100 civili sono stati trucidati nelle loro case da jihadisti armati su un centinaio di moto che, in pieno giorno, si sono divisi in due gruppi circondando e attaccando due villaggi del Niger, a ridosso del confine con il Mali. Un attacco pianificato militarmente, non ancora rivendicato, ma che gli osservatori internazionali non esitano ad attribuire a terroristi islamici.