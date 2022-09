Niente siti porno senza tutele: la Germania difende i minori

É stato respinto dal tribunale superiore di Muenster (Germania) il ricorso di due portali a luci rosse con sede a Cipro in merito al divieto di distribuzione di materiale porno nel Paese senza un adeguato sistema di protezione e di sicurezza per i minori.

La decisione ha confermato le conclusioni già espresse in passato dal tribunale di Dusseldorf in merito alla distribuzione di siti come Youporn, Pornhub e Mydirtyhobby.