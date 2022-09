Nicaragua, presidente Ortega: "Chiesa cattolica è dittatura perfetta"

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha definito la Chiesa cattolica "una dittatura perfetta", due settimane dopo che Papa Francesco aveva assicurato che "c'è dialogo" con Managua.

"Chi elegge i sacerdoti? Chi elegge i cardinali? Chi elegge il Papa? E' una dittatura perfetta, una tirannia perfetta", ha esclamato Ortega in un discorso in occasione del 43esimo anniversario della fondazione della polizia nicaraguense. Francesco solo il 15 settembre aveva parlato della necessità di "non interrompere mai il dialogo" con il Nicaragua, dove sono in crescita le tensioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica.