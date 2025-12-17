Nicaragua, stop a Bibbie e stampa: nuove restrizioni sotto il regime Ortega

In Nicaragua il governo guidato da Daniel Ortega e dalla copresidente Rosario Murillo ha introdotto nuove limitazioni alla libertà religiosa e all'accesso all'informazione, vietando l'ingresso nel Paese di Bibbie, libri, riviste e quotidiani stampati. La notizia è riportata dai principali media indipendenti, tra cui La Prensa e 100% Noticias, che evidenziano come il divieto riguardi soprattutto turisti e viaggiatori in arrivo via terra.