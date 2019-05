Nicaragua, "detenuto politico" ucciso nel carcere di El Modelo

L'intervento delle guardie per sedare una rivolta nel carcere di massima sicurezza di El Modelo, in Nicaragua, ha causato la morte di un "detenuto politico" con cittadinanza statunitense. Lo riferiscono i media locali, precisando che Eddy Antonio Montes Praslin è morto per un colpo d'arma da fuoco sparato da uno degli agenti in servizio. Il decesso del 57enne è stato confermato dal viceministro dell'Interno del Nicaragua, Luis Canas.