Next Generation, Macron: "Giorno essenziale per Ue, ora avanti veloce"

"Giorno essenziale per l'Europa". E' il commento del presidente francese, Emmanuel Macron, su "Next Generation Ue", il piano da 750 milioni di euro per aiutare i Paesi in difficoltà economica a causa del coronavirus. "L'accordo franco-tedesco ha permesso questo progresso - ha aggiunto -. Dobbiamo andare veloci e adottare un accordo ambizioso con tutti i nostri partner europei".