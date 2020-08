New York violenta, Trump: ci pensiamo noi se con De Blasio non c'è ordine

Donald Trump avverte: se il sindaco di New York, Bill de Blasio, non riesce a mantenere l'ordine e la legalità in città "lo faremo noi". Al tweet del presidente è allegato il bilancio delle settantadue ore di violenza a New York, dove sono rimaste ferite 49 persone con colpi di arma da fuoco,fra giovedì e sabato. La Grande Mela sta vivendo un forte aumento della violenza: nel 2019 nello stesso periodo le persone ferite sono state otto.