New York, strade allagate e fiumi d'acqua in metropolitana: le immagini della città travolta dalla coda dell'uragano Ida

La pioggia incessante, che accompagna l'uragano Ida, ha mandato il tilt l'area di New York, allagando strade e metropolitane. La FDR Drive di New York, un'importante arteria sul lato est di Manhattan, e la Bronx River Parkway, erano sott'acqua già nella tarda serata di ieri. Stazioni e binari della metropolitana sono stati allagati e la Metropolitan Transportation Authority ha sospeso tutti i servizi.

Campi allagati allo Usta Center di New York, dove si stanno giocando i match di tennis dello slam americano. Il pubblico in fuga durante il nubifragio

"State lontano dalle strade. Se state pensando di uscire, non fatelo. State lontano dalle metropolitane" ha scritto su Twitter il sindaco della città, Bill de Blasio, invitando i cittadini a rimanere a casa. E proprio sui social network stanno circolando alcuni video che mostrano fiumi d'acqua in metropolitana e i passeggeri piedi sui sedili delle vetture piene d'acqua. Altri video mostrano veicoli sommersi fino ai finestrini sulle strade principali dentro e intorno alla città e la spazzatura che galleggia per le strade del Queens.

"Stiamo affrontando un evento meteorologico storico con pioggia da record in tutta la città, inondazioni brutali e condizioni pericolose sulle nostre strade" ha scritto in un altro tweet il sindaco, dichiarando lo stato di emergenza. In un'ora sono caduti circa 80 millimetri di pioggia, battendo il record di quasi 50 millimetri segnato dalla tempesta tropicale Henri la scorsa settimana.

Otto morti, anche un bambino di due anni - Sette persone morte a New York e una nel New Jersey è il primo bilancio delle alluvioni portate dal passaggio dell'uragano Ida. Tra i morti a New York c'è anche un bambino di 2 anni. Lo riporta la Cnn da fonti della polizia. È stato ritrovato in casa insieme a un 50enne e a una 48enne, tutti deceduti in seguito a un'inondazione.