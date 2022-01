New York, procura accusa Trump di aver ingannato banche e fisco

-afp

La procura generale di New York, in documenti legali presentati in tribunale, riferisce che i suoi investigatori hanno scoperto prove che la società di Donald Trump, la Trump Organization, usò documenti "fraudolenti o fuorvianti" per ingannare banche e autorità fiscali e ottenere prestiti e agevolazioni fiscali. Gli investigatori ora hanno bisogno di interrogare Trump e i suoi due figli più grandi, Ivanka e Donald Jr.