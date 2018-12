New York, piovono dollari sulla strada e il traffico impazzisce

Piovono dollari sulla Route 3 a East Rutherford, comune dell'area metropolitana di New York, e non è un film. Le banconote sono state seminate da un portavalori coinvolto in un incidente e subito il traffico è impazzito. Gli automobilisti, infatti, hanno inchiodato i loro mezzi e hanno iniziato a raccogliere le monete sull'asfalto, mandando in tilt l'intera viabilità. Via social sono state poi diffuse le immagini della colossale caccia al dollaro.