SCOMPARSO DA SABATO 22 agosto 2019 22:48 New York, media: trovato morto lo chef di Cipriani Dolci Andrea Zamperoni era scomparso da sabato; il corpo senza vita è stato rinvenuto in un ostello del Queens. Indagini in corso

Andrea Zamperoni, lo chef italiano di Cipriani Dolci scomparso da sabato a New York, è stato trovato morto. Lo riporta Nbc citando un comunicato di Cipriani. Il corpo senza vita dell'uomo, di cui non si avevano più notizie da sabato, è stato trovato in un ostello del Queens. Sul NewYorkDailyNews si danno altri particolari: il cadavere era avvolto in una coperta. A dare l'allarme una telefonata anonima; all'arrivo degli agenti dalla stanza è fuggita una donna nuda. Il fratello gemello dello chef è in volo da Londra per il riconoscimento.

Il comunicato della famiglia CiprianiPer prima Nbc, via Twitter, ha dato la notizia della morte dello chef, citando un comunicato della famiglia Cipriani. In esso si legge: "Abbiamo purtroppo appreso che Andrea Zamperoni, membro rispettato e amato del team Cipriani per molti anni, è stato trovato deceduto".



Anche Abc, poco dopo, twittava del ritrovamento di un cadavere in un ostello del Queens, collegando la vicenda alla scomparsa di Zamperoni, del quale si erano perse le tracce da sabato.

La telefonata anonima e una donna nuda in strada: "E' laggiù"L'edizione newyorkese del Daily News ha fornito particolari sul ritrovamento del corpo senza vita di Zamperoni. Sull'edizione online viene riferito che il cadavere era in una stanza d'albergo, il Kamway Lodge nel Queens, avvolto in una coperta. A dare l'allarme sarebbe stato un anonimo con una telefonata alla polizia.



All'arrivo degli agenti una donna sarebbe fuggita nuda dalla stanza. Una volta in strada, si è messa a gridare: "E' laggiù". Secondo fonti vicine al quotidiano, quell'ostello, a tre isolati da dove viveva il 33enne, sarebbe noto per un giro di droga e prostituzione che lo vedrebbe coinvolto.



Il fratello gemello di Andrea, anche lui chef da Cipriani Dolci, ma nella sede di Londra, sarebbe in volo dalla Gran Bretagna alla volta di New York per procedere al riconoscimento del famigliare. Anche i genitori dall'Italia stanno raggiungendo gli Stati Uniti.