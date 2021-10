New York, la Corte Suprema non blocca l'obbligo vaccinale per gli insegnanti

Afp

La Corte Suprema americana ha deciso di non bloccare l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli insegnanti delle scuole pubbliche di New York. Il giudice Sonia Sotomayor ha respinto la richiesta avanzata da quattro insegnanti newyorkesi per sospendere l'obbligo vaccinale. A partire da lunedì gli insegnanti non vaccinati saranno sospesi senza stipendio.