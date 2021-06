New York, ferito con colpo arma da fuoco mentre passeggia a Times Square

twitter

Passeggiava con la famiglia a Times Square, a New York, quando è stato raggiunto, in pieno pomeriggio, da un colpo di arma da fuoco. L'uomo, riportano i media americani, è stato ricoverato e le sue condizioni non appaiono gravi. L'incidente alimenta però il dibattito sulla violenza negli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden ha previsto un'estate particolarmente violenta.