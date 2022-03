New York, evacuato d'urgenza il MoMa: due donne accoltellate

Il Museum of Modern Art di New York è stato evacuato per una non meglio precisata situazione di emergenza.

E' quanto riportano diversi media americani. I motivi dell'evacuazione non sono stati ufficializzati ma a quanto parte due donne risultano ferite a coltellate. Fonti non ufficiali parlano di un uomo con felpa e cappuccio neri ricercato. Le due donne non sono in gravi condizioni.