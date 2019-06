New York, elicottero si schianta sul tetto di un grattacielo: almeno un morto

Un elicottero si è schiantato sul tetto di un grattacielo di 54 piani nel centro di Manhattan, a New York. Secondo la Cnn ci sarebbe almeno un morto. L'incidente è avvenuto non lontano da Times Square, all'incrocio tra la 51esima strada e la Settima Avenue. Il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, ha fatto sapere che "non ci sono indicazioni che si tratti di terrorismo".