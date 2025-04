Un elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York. Lo riporta Abc citando la polizia. Secondo le prime informazioni, l'aereo è precipitato vicino al molo 25, tra West Street e Canal Street. A bordo c'erano quattro persone, almeno una delle quali sarebbe morta. I soccorritori sono al lavoro. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare.