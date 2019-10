New York dichiara fuori legge il foie gras: "ingrassare gli animali con un tubo è un metodo crudele"

Un piatto raffinato, iconico della cultura francese, che dal 2022 non potrà più essere consumato nella città di New York. La decisione arriva dal consiglio comunale della Grande Mela e riguarda il foie gras , il fegato d'anatra o oca. La motivazione? Troppa crudeltà nella pratica per ingrassare a forza gli animali, tramite un tubo, con lo scopo di ingrossare il fegato e renderlo più morbido e gelatinoso. Per i ristoratori che infrangeranno la legge, sono previste multe fino a 2.000 dollari . Sparisce invece la norma che prevedeva la detenzione fino ad un anno nei casi ritenuti più gravi. La città di New York non è la prima a bandire questo alimento - la California ad esempio lo vietò nel 2012 e poi di nuovo (dopo l'abolizione della prima legge nel 2015 da parte di un tribunale statale) nel 2017 - ma la misura ha comunque scatenato la rivolta di rivenditori e ristoratori.

Gli altri cibi illegali - Negli Stati Uniti la Fda (Food and Drugs Administration) ha la responsabilità di garantire che il cibo che viene acquistato e servito nei ristoranti non sia dannoso per la salute. Nel corso degli anni l'associazione ha quindi stilato una lista di alimenti nocivi e quindi proibiti nel Paese, dove non mancano casi curiosi o bizzarri.

Con grande dispiacere da parte di milioni di bambini, in America non è consentito vendere gli Ovetti Kinder Sorpresa. Secondo la Fda, contendendo anche elementi non commestibili, sono considerati rischiosi per un potenziale soffocamento. Altro prodotto alimentare vietato in tutti e 50 gli Stati a stelle e strisce è l'assenzio: la famosa bevanda alcolica non può esser servita nei bar o locali a causa del suo principio allucinogeno. Anche il "fugu", nome tecnico del pesce palla, è uno dei prodotti che troveremo mai in un ristorante americano. La causa è della forte tossina velenosa contenuta al suo interno. Il pesce non è vietato solo negli Stati Uniti, ma in molti altri Paesi del mondo, compresa l'Italia. In Giappone invece, è considerata una specialità molto prelibata che può essere servita da alcuni ristoranti solo dopo il rilascio di una speciale licenza.

E in Italia? - Anche il nostro Paese presenta alcune stranezze per quanto riguarda gli alimenti vietati alla vendita nei ristoranti. Ne è un esempio il Casu Marzu, il famoso "formaggio con i vermi", tipico della tradizione sarda. Nel 2009 è stato inserito nel Guinnes World Record come "formaggio più pericoloso al mondo". Ma vista la presenza di larve di mosca casearia, che se ingerite ancora vive potrebbero causare problemi all'intestino umano, questo alimento è stato proibito dall'Ue in quanto viola le norme igienico sanitarie. Un altro caso nel quale la tradizione si è andata a scontrare con le norme comunitarie è quello del sanguinaccio, dolce carnevalesco realizzato con cioccolato e sangue di maiale. Proprio quest'ultimo ingrediente è illegale secondo l'Unione, tanto da costringere i commercianti a crearne una reinterpretazione preparata senza sangue animale.