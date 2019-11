A New York proteste come il Cile, entrare in metro senza pagare

Contro il caro biglietto delle metropolitane, New York si ritrova a vivere proteste come in Cile. Nella Grande Mela decine di giovanissimi hanno scavalcato i tornelli in una stazione a Brooklyn. Un'evasione di massa per non pagare i 2,75 dollari del costo del biglietto. A inasprire gli animi, anche un video dove un giovane viene fermato dalla polizia. La dem Ocasio Cortez: "Questo arresto non rende più sicura la città".

A organizzare la ribellione, un gruppo che, in un manifesto programmatico, si augura di "decolonizzare" New York. "Siamo in ribellione, in solidarietà con tutto il popolo oppresso", scrivono ricordando in maniera minacciosa le proteste in altri Paesi, come in Cile, Libano e Ecuador.

"L'arresto di persone che non possono permettersi il biglietto di 2,75 dolari non rende nessuno più sicuro e destabilizza la nostra comunità", ha scritto su Twitter la democratica Ocasio Cortez, appoggiando esplicitamente le proteste.