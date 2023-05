Attacco vandalico al consolato turco a New York davanti all'Onu

Attacco vandalico al consolato turco a New York, il cui stabile ospita anche la missione turca all'Onu.

L'edificio si trova sulla Prima Avenue di fronte al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Almeno dieci finestre sono state sfondate, la polizia ha transennato l'edificio e aperto un'indagine. Nessuno è rimasto ferito e per ora non ci sono stati arresti. Non è chiara ancora la motivazione dell'attacco, che non ha tuttavia influito sul processo di voto per i turchi all'estero.