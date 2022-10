New York infestata dai ratti, in due anni avvistamenti cresciuti del 70%

New York è sempre più infestata dai ratti.

Secondo quanto riportano i media Usa, gli avvistamenti di topi sono aumentati del 70% rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Tra il 1 gennaio e il 30 settembre sono stati segnalati circa 21.500 avvistamenti, oltre 18.600 in più rispetto allo scorso anno. A luglio, il dipartimento dei servizi igienico-sanitari della metropoli ha chiesto ai residenti di non mettere i sacchi della spazzatura sui marciapiedi, con eccezioni per i rifiuti nei bidoni. Il consiglio comunale voterà un piano d'azione entro la fine del mese, che include quasi 5 milioni di dollari per mitigare il problema, ma secondo diversi esperti i fondi non sono sufficienti.