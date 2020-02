New Hampshire, primarie dem: Sanders in testa dopo primi scrutini

Con il 10% dei voti scrutinati nelle primarie dem in New Hampshire, è in testa il senatore Bernie Sanders col 27,8%, seguito dall'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, con il 22,4%. Al terzo posto la senatrice Amy Klobuchar con il 20,8%. Fuori dal podio la senatrice Elizabeth Warren (9,5%) e l'ex vicepresidente Joe Biden (8,8%).