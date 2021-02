Neve e gelo: la tempesta Darcy porta forti disagi in Gran Bretagna

Ansa

Neve e gelo portati dalla tempesta Darcy hanno provocato forti disagi in Gran Bretagna, soprattutto nei trasporti. E se Londra è già imbiancata, le previsioni meteo indicano l'arrivo di altre precipitazioni nevose, con temperature ampiamente sotto lo zero in tutto il Paese, soprattutto in Scozia con il record di -16 sulle Highlands. Il maltempo ha colpito anche la campagna vaccinale anti-Covid: alcuni centri sono stati chiusi.