Netanyahu: piano pace garantirà sovranità Israele su Valle Giordano

Il piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump "garantirà a Israele la sovranità sulla Valle del Giordano". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, precisando che "gli Usa riconosceranno le colonie israeliane nei territori come parte di Israele". Secondo il piano, ha aggiunto, "i rifugiati palestinesi non avranno diritto al ritorno in Israele".