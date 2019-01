Netanyahu: Israele non consentirà prolungamento missione Tiph

Israele non accetterà un prolungamento della missione di controllo Tiph (Temporary international presence in Hebron) della quale fa parte anche l'Italia. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu, spiegando che "non consentiremo la prosecuzione della presenza di una forza internazionale che opera contro di noi". La Tiph ha il compito di osservare il rispetto degli accordi di spartizione geografica a Hebron, in Cisgordania.