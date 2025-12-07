Israele, Netanyahu: "Se mi concederanno la grazia non mi dimetterò"

Il premier interviene accanto al cancelliere tedesco Merz e ribadisce la sua posizione sul procedimento che lo riguarda. Merz: "La pace è possibile, attuare la fase 2 del piano Trump"
netanyahu © Afp
Durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito che non intende lasciare la scena politica neppure nel caso in cui il presidente Isaac Herzog decidesse di concedergli la grazia per porre fine al processo per corruzione che lo vede imputato. La posizione del capo del governo è stata diffusa dai media israeliani, che riportano le sue affermazioni in merito al procedimento giudiziario in corso.
"Un accordo di pace è stato formulato grazie a Trump e dobbiamo attuare la seconda fase del piano di pace. Una pace duratura è possibile: lo Stato palestinese e la soluzione dei due Stati possono essere attuati solo attraverso i negoziati". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, ripresa dai media. "Hamas non può avere alcun ruolo a Gaza. Non può rappresentare una minaccia per Israele", ha ribadito.