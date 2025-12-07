Israele, Netanyahu: "Se mi concederanno la grazia non mi dimetterò"

"Un accordo di pace è stato formulato grazie a Trump e dobbiamo attuare la seconda fase del piano di pace. Una pace duratura è possibile: lo Stato palestinese e la soluzione dei due Stati possono essere attuati solo attraverso i negoziati". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, ripresa dai media. "Hamas non può avere alcun ruolo a Gaza. Non può rappresentare una minaccia per Israele", ha ribadito.