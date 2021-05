Netanyahu a Biden: "Israele fa il possibile per non colpire innocenti"

-afp

Israele "fa tutto il possibile per evitare di colpire persone innocenti". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in una conversazione telefonica con il presidente Usa Joe Biden in merito alla situazione nella Striscia di Gaza. Secondo Netanyahu, "le torri, al cui interno c'erano obiettivi terroristici attaccate dall'esercito, sono state sgomberate dalle persone non coinvolte".