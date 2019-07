Nepal, volontario canadese condannato per abusi su minori

Un volontario canadese è stato condannato in Nepal a nove anni di prigione per aver abusato sessualmente di due ragazzini che sono stati trovati nella sua abitazione. Il giudice ha emesso la sentenza contro Peter Dalglish, arrestato lo scorso anno e incriminato un mese fa per abusi su minori. Oltre che alla detenzione, il tribunale del distretto di Kavre lo ha condannato a pagare l'equivalente di 4.500 dollari a titolo di risarcimento.