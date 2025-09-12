Logo Tgcom24
Mondo
PER IL 5 MARZO 2026

Nepal, il presidente scioglie il Parlamento e convoca elezioni

12 Set 2025 - 21:58

Il presidente del Nepal Ramchandra Paudel ha sciolto stasera il Parlamento e ha annunciato elezioni legislative per il 5 marzo 2026, su proposta della nuova prima ministra Sushila Karki. Lo ha reso noto la presidenza del Paese himalayano, secondo l'agenzia di stampa France Presse. 

