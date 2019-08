Nepal, nuove norme per Everest:verso permessi più cari per alpinisti

Il Nepal prepara nuove regole per chi vuole affrontare l'ascensione dell'Everest, un'avventura che quest'anno è già costata la vita ad almeno 11 alpinisti. Un rapporto, stilato da una commissione governativa, raccomanda una tariffa più che triplicata rispetto a quella attuale, di almeno 35mila dollari per chi voglia salire sull'Everest, e di 20mila per chi voglia raggiungere una delle vette superiori agli 8mila metri.