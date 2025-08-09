'ndrangheta, arrestato in Colombia il latitante Federico Starnone: il boss legato ai narcos preso grazie ai droni

La cattura di Starnone è maturata nell'ambito di una maxioperazione coordinata dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. L'intervento, eseguito in collaborazione con le autorità colombiane, ha portato all'esecuzione di oltre 20 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico internazionale di stupefacenti. Gli investigatori colombiani hanno impiegato droni per localizzare Starnone, che nei giorni precedenti aveva cambiato più volte nascondiglio nel tentativo di far perdere le proprie tracce.