Navi Sea Watch e Sea Eye, 18 ong a Italia e Ue: "Consentite sbarco"

Appello di 18 ong, tra cui Save The Children, Amnesty International, Emergency e Medici Senza Frontiere, a sostegno delle navi Sea Watch e Sea Eye. "Chiediamo con urgenza all'Italia e agli Stati membri dell'Ue di attivarsi affinché i 49 migranti da giorni bloccati in mare, tra i quali diversi minori, possano immediatamente sbarcare in un porto sicuro e ricevere l'assistenza umanitaria a cui hanno diritto", si legge nell'appello congiunto.