Nave scompare investita da un tifone al largo del Giappone: 42 dispersi

Una nave battente bandiera panamense, con a bordo 43 membri di equipaggio e circa 6.000 capi di bestiame, è scomparsa al largo del Giappone: con tutta probabilità è stata investita e affondata dal tifone Maysak. La guardia costiera ha tratto in salvo un unico superstite, un filippino, che era rimasto in acqua per un giorno e mezzo. Per ora non ci sono altri dettagli sulla scomparsa della nave.