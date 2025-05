Incidente al varo di una nave da guerra nordcoreana, Kim Jong Un fa arrestare tre persone

Un nuovo cacciatorpediniere nordcoreano ha subito danni significativi durante la cerimonia di varo, spingendo le autorità a disporre l’arresto di tre alti funzionari coinvolti nel progetto. Lo riferisce l’agenzia ufficiale Kcna. Secondo quanto riportato, il varo della nave militare si è trasformato in un disastro quando una porzione della carena è rimasta schiacciata, compromettendo la stabilità dell’imbarcazione. Il leader nordcoreano Kim Jong Un, presente all’evento, ha definito l'accaduto un vero e proprio “atto criminale”. I tre arrestati sono figure chiave del cantiere navale di Chongjin: l’ingegnere capo, il capo officina e un dirigente amministrativo. I media di Stato li ritengono direttamente “responsabili dell’incidente”. Fonti dell’intelligence di Seul e di Washington confermano il fallimento del lancio, aggiungendo che la nave, attualmente inclinata in acqua, non è operativa. Le autorità nordcoreane hanno avviato un’indagine formale per chiarire le cause dell’accaduto.