Navalny, messaggio di fine anno dall'Artico: "Non mi sento solo"

L'oppositore russo Alexei Navalny è tornato a parlare dalla colonia penale nell'Artico russo dove è stato trasferito.

In un messaggio per la fine dell'anno, Navalny ha detto di non sentirsi solo e di essere di "ottimo" umore nonostante stia scontando una lunga pena detentiva in Siberia, ma gli manca interagire direttamente con la famiglia e gli amici. Nel messaggio, condiviso dal suo team sui social media, Navalny afferma che questa sarà la terza volta che "faccio la tradizionale foto di Capodanno in famiglia con Photoshop".