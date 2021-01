Navalny, manifestazioni in Russia: oltre 3mila arresti

Ansa

Secondo la Ong Ovd-Info, sono oltre 3mila le persone arrestate nelle manifestazioni non autorizzate, in 80 città della Russia, a favore di Alkesey Navalny, dopo l'arresto avvenuto al suo rientro dalla Germania. Decine di migliaia di dimostranti hanno sfidato il freddo per protestare contro il Cremlino e per chiedere il rilascio del dissidente.