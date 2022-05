Navalny: "Forse verrò trasferito nel carcere di massima sicurezza dove ai detenuti strappano le unghie"

"Ho sentito che verrò trasferito nel carcere di massima sicurezza di Melekhovo, dove ai detenuti strappano le unghie".

Sono i timori di Alexey Navalny : il dissidente russo infatti attende la formalizzazione dell'ultima sentenza che lo vede al centro di un nuovo processo in Russia e parla via Twitter dei rumor sul centro penitenziario in cui verrà probabilmente trasferito. Navalny riesce anche a fare dell'ironia: "Almeno non avrò nessuna scusa per usare queste emoji", scrive pubblicando l'immagine che rappresenta una mano che si dà lo smalto.