Naufragio in Nigeria, almeno 29 vittime: in gran parte sono bambini

-afp

Almeno 29 persone sono morte, la maggior parte delle quali bambini, e 13 risultano disperse in un naufragio avvenuto nella notte sul fiume Niger, in Nigeria. "Abbiamo trovato 29 cadaveri e abbiamo salvato 7 persone. La ricerca dei restanti corpi è in corso. La maggior parte delle vittime è di età compresa tra gli 8 e i 15 anni", ha detto il portavoce dei vigili del fuoco. Non è la prima volta che barche sovraccariche affondano nel corso d'acqua.