Nato a Turchia: "Finalizzare l'adesione di Svezia e Finlandia"

Il segretario Nato Jens Stoltenberg ha detto che è "importante finalizzare l'adesione" all'Alleanza atlantica di Svezia e Finlandia.

"Riconosco le preoccupazioni di Ankara ma è chiaro che i due Paesi si sono impegnati nel memorandum", ha detto Stoltenberg, durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu a Istanbul, in riferimento alle richieste di estradizione di alcuni sospetti militanti da parte della Turchia, per ratificare l'adesione. Dal canto suo Cevasoglu ha replicato che i due "Stati scandinavi non hanno ancora mantenuto le promesse fatte".