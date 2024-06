Nato, non solo intelligenza artificiale: un miliardo a 4 startup per le tecnologie di difesa

Le destinatarie dei fondi sono tre inglesi e una tedesca. Arx Robotics, con sede a Oberding, Baviera, realizza mezzi a guida autonoma per la difesa. Questi robot possono essere impiegati per spostare grossi carichi fino a 500 chili, fare sorveglianza o fungere da obiettivi durante simulazioni e addestramenti. I dispositivi Arx Robotics sono già in uso agli eserciti di Germania, Ungheria, Austria e Svizzera, e sono stati impiegati anche nella guerra in Ucraina. Gli altri tre investimenti vanno tutti a startup del Regno Unito: Fractile, iComat e Space Forge. Fractile è una società specializzata in intelligenza artificiale. Il suo scopo è quello di realizzare modelli linguistici di grandi dimensioni come quelli che alimentano ChatGPT. Segue iCOMAT, un'azienda che realizza strutture leggere, resistenti e sostenibili per veicoli aerospaziali e automobilistici. I suoi materiali consentono di realizzare ali per velivoli con un peso ridotto del 65% rispetto alla media, o mezzi spaziali con una resistenza alle deformazioni aumentata maggiore. E infine Space Forge, che sfrutta l'ambiente spaziale per produrre semiconduttori avanzati per infrastrutture critiche. Dei veri e propri piccoli siti manifatturieri in orbita.