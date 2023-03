Media: "La Nato vuole rafforzare il confine con l'Est ma c'è nodo armi"

"La Nato accelererà gli sforzi per accumulare attrezzature lungo il confine orientale e designerà decine di migliaia di forze in grado di accorrere in aiuto degli alleati con breve preavviso".

È quanto scrive la testata Politico Europe, spiegando che in primavera saranno presentati "piani di difesa regionali aggiornati. I numeri saranno elevati: i funzionari hanno ventilato l'idea che siano necessarie fino a 300mila forze Nato". Tuttavia, il piano potrebbe essere complicato dalla necessità di avere più militari, armi e attrezzature. "Sarà molto complicato", è l'osservazione di Ben Hodges, ex comandante Usa in Europa.