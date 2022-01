Nato, la Gran Bretagna offre un ingente dispiegamento di truppe in Europa

-afp

La Gran Bretagna è pronta a offrire alla Nato un "ingente" dispiegamento di truppe, armi, navi da guerra e jet in territorio europeo. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Boris Johnson, in risposta alla crescente ostilità russa" nei confronti dell'Ucraina. "Questo pacchetto invierebbe un chiaro messaggio al Cremlino: non tollereremo la loro attività destabilizzante e saremo sempre al fianco dei nostri alleati della Nato".