Nato: nel 2024 la più grande esercitazione in decenni

L'esercitazione Steadfast Defender del 2024 sarà "la più grande esercitazione Nato degli ultimi decenni", con forze provenienti "da tutti i 31 alleati e della Svezia" e sarà basata "sui nuovi piani di difesa dell'Alleanza".

Lo precisa un portavoce della Nato dopo l'annuncio di Londra di voler dislocare 20mila uomini per l'esercitazione. "Steadfast Defender - prosegue - dimostrerà la nostra capacità di dispiegare rapidamente forze dal Nord America e da altre parti dell'Alleanza per rafforzare la difesa dell'Europa". Maggiori informazioni saranno fornite dopo l'incontro dei capi di Stato Maggiore in settimana.