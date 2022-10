Nato: Erdogan minaccia il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a minacciare il suo veto all'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, "fino a quando le promesse" fatte ad Ankara dai due Paesi nordici "non saranno mantenute".

Parlando all'Assemblea nazionale turca, Erdogan ha detto che fino a quando questo non avverrà, riferendosi in particolare alla richiesta a Stoccolma di non ospitare più esponenti curdi considerati terroristi da Ankara, la Turchia "manterrà la sua posizione di principio".